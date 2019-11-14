Дочь легенды "Динамо" взбесилась из-за ситуации в Киеве: спортивные итоги 13 ноября

Дочь легендарного футболиста "Динамо" Олег Кузнецова была шокирована ситуацией в Киеве, а Василий Ломаченко и Александр Усик устроили необычный досуг.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 13 ноября.
Кроме того, российский комментатор Владимир Гендлин высказался о Владимире Кличко и Энтони Джошуа. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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