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14 ноября • обновлено в 11:02
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Дочь легенды "Динамо" взбесилась из-за ситуации в Киеве: спортивные итоги 13 ноября

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Дочь легендарного футболиста "Динамо" Олег Кузнецова была шокирована ситуацией в Киеве, а Василий Ломаченко и Александр Усик устроили необычный досуг.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 13 ноября.

Кроме того, российский комментатор Владимир Гендлин высказался о Владимире Кличко и Энтони Джошуа. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Александр Усик Василий Ломаченко Владимир Кличко Энтони Джошуа
Тег
ФК Динамо Киев
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