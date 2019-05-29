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Дочку легендарного чемпиона мира по футболу сбила машина

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Дочь Андреа Пирло, чемпиона мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии, сбила машина.

Андрей Пирло, его дочь Анджела, сын Николо и жена Валентина Бальдини

Андрей Пирло, его дочь Анджела, сын Николо и жена Валентина Бальдини

Zimbio

Как сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Stampa, инцидент произошел днем 28 мая в Турине. 13-летнюю Анджелу доставили в больницу, однако обследование не выявило у нее серьезных травм. Девочка отделалась синяками и ушибами. Сам Пирло также находился в Турине. Бывший полузащитник принимал участие в благотворительном матче на "Ювентус Стэдиум".

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что перспективный украинский мотогонщик Андрей Бессонов погиб в ДТП в Харькове. 19-летнего спортсмена на проспекте Правды 13 сбил внедорожник Toyota, за рулем которого была 58-летняя женщина.

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Персона
Андреа Пирло
Место
Италия
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