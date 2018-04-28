"Добро пожаловать в Мордор": в России опозорились со слоганом к ЧМ-2018

Организационный комитет чемпионата мира по футболу-2018 вывесил рекламу мундиаля в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде с ошибкой. Надпись в зале ожидания одного из терминалов гласит "Добро пожаловать в Нижний Новгодор".
Слоган в Нижнем Новгороде
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Слоган в Нижнем Новгороде
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Такой позор организаторов вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Болельщики проводят аллюзию неправильного написание города с известной страной из произведений Джона Толкина "Властелин Колец".
Слоган в Нижнем Новгороде
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Слоган в Нижнем Новгороде
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Слоган в Нижнем Новгороде
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Слоган в Нижнем Новгороде
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В России накануне старта чемпионата мира по футболу запустили конкурс, с лучшим слоганом для российской сборной. Убогие варианты вызвали соответствующую реакцию у болельщиков.