"Добилась": Алиев рассказал, кто ему помог загубить карьеру

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поведал о том, как семейные проблемы негативно отразились на его выступлениях на футбольном поле.

"Если у тебя дома порядок, значит, у тебя на работе будет порядок. У меня дома порядка не было, пошло и на работе. Конечно, начинал и чуть-чуть выпивать, все это выходило, выходило. Начал уже не в основе играть, потом даже в заявку не попадал, в аренду ушел. На этом карьера закрыта", – заявил Александр в интервью программы ЖВЛ на 1+1.

Александр Алиев кадр из видео

Он также рассказал, что его жена осознанно пыталась помешать ему добиться успехов, и ей это удалось.

"Жена мне говорила: "Я тебе сделаю все, чтобы испортить твою карьеру". Этого она добилась", - добавил Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев сравнил две сильнейшие украинские команды – "Динамо" и "Шахтер".

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