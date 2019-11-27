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29 ноября • обновлено в 11:52
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"Добилась": Алиев рассказал, кто ему помог загубить карьеру

6.3т
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Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поведал о том, как семейные проблемы негативно отразились на его выступлениях на футбольном поле.

"Если у тебя дома порядок, значит, у тебя на работе будет порядок. У меня дома порядка не было, пошло и на работе. Конечно, начинал и чуть-чуть выпивать, все это выходило, выходило. Начал уже не в основе играть, потом даже в заявку не попадал, в аренду ушел. На этом карьера закрыта", – заявил Александр в интервью программы ЖВЛ на 1+1.

Александр Алиев

Александр Алиев

кадр из видео

Он также рассказал, что его жена осознанно пыталась помешать ему добиться успехов, и ей это удалось.

"Жена мне говорила: "Я тебе сделаю все, чтобы испортить твою карьеру". Этого она добилась", - добавил Алиев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев сравнил две сильнейшие украинские команды – "Динамо" и "Шахтер".

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Персона
Александр Алиев
Место
Украина Киев
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Плохому танцору...
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Врёт искренне - это клиника.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Отмазка так себе.
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