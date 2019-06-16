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"До Украины расти и расти": в России с завистью оценили наш успех на ЧМ U-20

"До Украины расти и расти": в России с завистью оценили наш успех на ЧМ U-20
Фанаты из РФ не смогли равнодушно пройти мимо финала мундиаля
3.9тЧитать материал на украинском

Успех молодежной сборной Украины по футболу, которая впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, вызвал бурные эмоции и в России.

Болельщики в комментариях восхищаются выступлением "сине-желтых", отмечая превосходство над сборной РФ.

"Везет конечно украинцам, их футбол на подъеме, сборная выигрывает молодежный ЧМ, основная сборная громит сербов, а мы радуемся победе над Сан-Марино и минимально обыгрываем Кипр. Зинченко в одном из сильнейших клубов мира, у сильнейшего тренера мира, признается болельщиками "Сити" лучшим игроком месяца, а ещё помимо него куча украинских футболистов в топ лигах играют, а мы радуемся что наш Головин из Лиги 1 не вылетел и что Черышев отыграл матч и не сломался. Нам до Украины расти и расти конечно", - пишут юзеры.

"До Украины расти и расти": в России с завистью оценили наш успех на ЧМ U-20
"До Украины расти и расти": в России с завистью оценили наш успех на ЧМ U-20
"До Украины расти и расти": в России с завистью оценили наш успех на ЧМ U-20
"До Украины расти и расти": в России с завистью оценили наш успех на ЧМ U-20
"До Украины расти и расти": в России с завистью оценили наш успех на ЧМ U-20
"До Украины расти и расти": в России с завистью оценили наш успех на ЧМ U-20
"До Украины расти и расти": в России с завистью оценили наш успех на ЧМ U-20
"До Украины расти и расти": в России с завистью оценили наш успех на ЧМ U-20
"До Украины расти и расти": в России с завистью оценили наш успех на ЧМ U-20
"До Украины расти и расти": в России с завистью оценили наш успех на ЧМ U-20
Новости
ФФУ показала, что творилось в раздевалке после победы Украины на ЧМ U-20

Как сообщал OBOZREVATEL, финал ЧМ U-20 Украина - Южная Корея завершился со счетом 3:1. Дубль оформил нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения.

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Молодежная сборная Украины по футболу
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Слава Україні!!!
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