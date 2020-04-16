"До такого не опускаюсь": Блохин высмеял чемпионат Беларуси

Легенда киевского "Динамо" Олег Блохин посмеялся над сравнением украинского и белорусского чемпионатов и заявил, что не будет смотреть футбол такого низкого уровня, как в Таджикистане.

"За чем там следить! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского – но это ведь даже не смешно. Я до такого уровня не опускаюсь. И нашу-то премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан!" – заявил Блохин в интервью изданию Футбольный клуб.

Олег Блохин dynamo.kiev.ua

Он рассказал, что новыми увлечениями во время карантина не обзавелся, но продолжает заниматься пилатесом, читать бумажные книги и разгадывать кроссворды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Блохин заявил, что без раздумий избавился от Артема Милевского, когда пришел на пост главного тренера киевского "Динамо".