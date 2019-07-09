"До сих пор ждем": украинской сборной не выплатили премию за победу на ЧМ-2019

Полузащитник молодежной сборной Украины Сергей Булеца рассказал о выплате премиальных за победу на чемпионате мира (U-20).

Сергей Булеца fifa.com

"Как праздновали победу на ЧМ-2019? Только шампанское, никакой водки. Выплатила ли УАФ премиальные за победу на чемпионате мира? Нет, до сих пор ждем. Ничего не знаю, и пока ничего не говорили", - сказал Сергей Булеца в интервью журналу "Футбол".

"Довольны ли мы приемом сборной в Киеве? И на том спасибо. Главное, что это было искренне", - рассказал полузащитник, выступающий также за "Динамо".

Напомним, молодежная сборная Украины среди 20-летних впервые в истории стала чемпионом мира, выиграв ЧМ-2019 в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины U-20 признался в разочаровании после победы на ЧМ.

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