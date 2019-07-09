Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"До сих пор ждем": украинской сборной не выплатили премию за победу на ЧМ-2019

187 Читать материал на украинском

Полузащитник молодежной сборной Украины Сергей Булеца рассказал о выплате премиальных за победу на чемпионате мира (U-20).

Сергей Булеца

Сергей Булеца

fifa.com

"Как праздновали победу на ЧМ-2019? Только шампанское, никакой водки. Выплатила ли УАФ премиальные за победу на чемпионате мира? Нет, до сих пор ждем. Ничего не знаю, и пока ничего не говорили", - сказал Сергей Булеца в интервью журналу "Футбол".

Новости
Скандал с чемпионами мира U-20: обзор спортивных СМИ

"Довольны ли мы приемом сборной в Киеве? И на том спасибо. Главное, что это было искренне", - рассказал полузащитник, выступающий также за "Динамо".

Напомним, молодежная сборная Украины среди 20-летних впервые в истории стала чемпионом мира, выиграв ЧМ-2019 в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины U-20 признался в разочаровании после победы на ЧМ.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel