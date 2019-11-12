До пяти лет тюрьмы: полиция начала расследование по матчу "Шахтер" - "Динамо"

Нацполиция открыла уголовное дело по факту возможных проявлений расизма во время матча 14-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо", который состоялся в Харькове 10 ноября.

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, следствие установило, что в ходе матча около 20 фанатов клуба "Динамо" выкрикивали расистские оскорбления в адрес игроков "Шахтера".

Уголовное производство открыто по статье 161 УК, часть 1 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Полиция принимает меры по установлению и розыску причастных к правонарушению.

Санкция ч. 1 ст. 161 УКУ предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" был прерван из-за расистских лозунгов болельщиков "бело-синих" в адрес бразильских футболистов "горняков" Тайсона и Дентиньо. Поединок закончился победой донетчан со счетом 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, какое наказание грозит "Динамо" за скандальный матч с "Шахтером".

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