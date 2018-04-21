"ДНР" поставила крест на "Донбасс-Арене": спортивные итоги 20 апреля

Террористы "ДНР" поставили крест на "Донбасс-Арене", а футболист "Динамо" зажег с 64-летней звездой русского шансона. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости пятницы, 20 апреля.

Кроме того, Украина выиграла чемпионат мира по хоккею U-18 и умер легендарный украинский чемпион мира. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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