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13 декабря • обновлено в 10:00
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Дно пробито: российские клубы провалились в еврокубках

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Ни один из российских клубов не сумел выйти в весеннюю стадию еврокубков, вылетев из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это случилось впервые за 18 лет.

"Краснодар" потерпел выездное поражение в матче против "Хетафе" со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа и покинул Лигу Европы. "ЦСКА", также принимавший участие в этом турнире, досрочно потерял все шансы на выход в плей-офф. Что касается "Зенита" и "Локомотива", то они заняли четвертые места в своих группах Лиги чемпионов и теперь могут сосредоточиться на внутренних соревнованиях.

ФК "Краснодар"

ФК "Краснодар"

УНИАН

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"Это проблема": Михайличенко назвал виновных в вылете "Динамо" из Лиги Европы

В последний раз такое случалось в сезоне 2001/2002, когда "Спартак" вылетел из ЛЧ на групповом этапе, "Локомотив" остановился на стадии 1/16 Кубка УЕФА, которая в то время проходила осенью. После 1/64 турнира закончили свои выступления "Торпедо", "Анжи" и "Черноморец", а "Динамо" сумело выйти в 1/32 финала, где также вылетело.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в домашнем матче не сумело победить "Лугано" в заключительном туре Лиги Европы и осталось без еврокубковой весны.

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Лига Европы Лига чемпионов
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