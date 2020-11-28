"Шахтер" на последних минутах вырвал победу в УПЛ

Донецкий "Шахтер" добыл непростую выездную победу в 11-м туре чемпионата Украины по футболу против "Днепра-1". Встреча на "Днепр-Арене" завершилась со счетом 0:1.

В первом тайме "горняки" прогнозируемо больше владели мячом, однако серьезной угрозы воротам Юрчука за 45 минут не создали.

Уставший "Шахтер" смотрелся не слишком убедительно, особенно в завершающих фазах нападения и лишь дважды заставил голкипера "Днепра-1" работать.

Ситуация не поменялась и после перерыва. Чемпионы Украины совсем не выглядели грозной комбинационной машиной и подопечные Игора Йовичевича легко справлялись с "оранжево-черными".

Последние 10 минут прошли в невнятных атаках "Шахтера", а победный гол удалось забить после ошибки соперника.

Опытный Кравченко промахнулся мимо мяча после фланговой передачи и Тете, ударом в нижний угол на 88-й минуте, сделал счет 1:0

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в 4-м туре Лиги чемпионов был разгромлен "Баварией" из Менхенгладбаха. Встреча завершилась со счетом 0:4.