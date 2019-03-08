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/Новости футбола

"Для Украины": капитан "Челси" сделал откровенное признание

17.5тЧитать материал на украинском

Капитан лондонского "Челси" Давид Луис пришел в восторг от молодых игроков киевского "Динамо".

Комментируя победу над "бело-синими" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, бразильский футболист отметил, что к выездной игре 14 марта его команде нужно отнестись со всей серьезностью.

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Давид Луис (в синем) против Назария Русина

Давид Луис (в синем) против Назария Русина

ФК "Челси"

"Я думаю, что у них есть удивительные качества, особенно это касается молодых игроков, и я думаю, что они станут невероятным поколением для Украины. Конечно, у них есть класс, поэтому мы должны стараться сохранять самообладание и поддерживать хорошую игру команды, как мы сделали это на "Стэмфорд Бридж", – приводит слова Луиса пресс-служба "Челси".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" проиграло лондонскому "Челси" в матче 1/8 финала Лиги Европы – 3:0.

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Темы
Динамо - ЧелсиЛига Европы
Персона
Давид Луис
Место
АнглияЛондон
Теги
ФК ЧелсиФК Динамо Киев
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