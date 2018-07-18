"Для самых дорогих и уязвимых": хорваты отдадут все призовые ЧМ-2018 детям

Футболисты и тренеры сборной Хорватии приняли решение пожертвовать премиальные, заработанные на чемпионате мира 2018 года в России, малоимущим детям. Об этом в своем открытом письме сообщил наставник вице-чемпионов планеты Златко Далич.

"Мы передаем все призовые в специальный фонд для хорватских детей. Этот фонд профинансирует летние каникулы детям, которые никогда не видели Адриатического моря. Мы хотим помочь людям улучшить жизнь в Хорватии, которая крайне сложна. Это самое меньшее, что футболисты могут сделать для наших самых дорогих и уязвимых", – цитирует наставника "клетчатых" dalicom.eu.

Отметим, что сборная Хорватии, заняв второе место на ЧМ-2018, получила от Международной федерации футбола (ФИФА) 28 миллионов долларов призовых. При этом неизвестно, какую часть этих средств Хорватский футбольный союз выделил игрокам и тренерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА открыла новое расследование в отношении сборной Хорватии.