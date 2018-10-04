''Для работы'': игрок "Динамо" занялся боксом

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда записался в боксерскую секцию. Занятия этим видом спорта помогают игроку сборной Украины улучшить свое мастерство на поле.

Агент футболиста Иван Пироженко рассказал, что бокс - один из нестандартных способов подготовки футболиста к предстоящим матчам.

"Мы занимаемся индивидуально и нешаблонно. Никита прислушивается к советам, мы всегда в контакте. Начал забивать, сейчас посещает боксерскую секцию, чтобы поработать над координацией – для уверенной работы в штрафной площадке", - цитирует футбольного агента Футбол24.

Никита Бурда ФК Динамо

Также Пироженко отметил, что защитник киевлян начал заметно прогрессировать.

"На протяжении года Бурда пробился в основной состав "Динамо", а также стал игроком национальной сборной Украины. Я вижу динамику, она очень быстрая. Не хочу, чтобы ребята становились опытными в 30 лет. Они должны достичь этого уже в 24-25 лет, чтобы продолжить карьеру в тех топ-чемпионатах, на которые они нацелились", - подвел итог агент Бурды.

Как сообщал OBOZREVATEL, игроки "Динамо" пошли на радикальный шаг перед стартом Лиги Европы.