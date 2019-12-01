"Есть два минуса": в России оценили результаты жеребьевки Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор жребия для его команды на чемпионате Европы по футболу-2020.

Российская делегация на жеребьевке Евро-2020

Россия примет Бельгию и Финляндию в первых двух турах, а затем в Копенгагене сыграет с Данией.

"Понятно, что мы начинаем с фаворитом дома. Это, возможно, маленький минус. Ну и последний матч играем в Дании – это тоже маленький минус. Но, как говорится, два минуса – это плюс", – сказал Черчесов.

В квалификационном турнире к Евро-2020 россияне заняли второе место в группе I, набрав 24 очка. Лидером группы стала сборная Бельгии, одержавшая победы во всех десяти матчах.

Первенство Европы пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу на Евро-2020 попала в группу С. Были определены три команды-соперницы. Еще одна команда станет известна после стыковых матчей в марте. Позже Андрей Шевченко оценил жеребьевку для нашей сборной.

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