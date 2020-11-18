Директор сборной Швейцарии об отмене матча: Украина не пыталась найти решение проблемы

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами расстроился из-за отмены матча шестого тура Лиги наций против Украины.

Он считает, что наша команда не пыталась всерьез искать выход из тяжелой ситуации, в которую она попала из-за вспышки коронавируса. Поэтому, по его мнению, решение должно быть принято в пользу Швейцарии.

"Вся наша команда хотела сыграть этот решающий матч. Мы хотели решить все вопросы на поле, но теперь решение будет приниматься на другом уровне. Мы всегда проявляли уважение к медицинскому протоколу. Как мне показалось, Украина по-настоящему не пыталась найти выход из ситуации, которая возникла. Наша команда выполнила свою работу и на 100% выполнила все требования медпротокола, поэтому я ожидаю, что решение будет принято в нашу пользу. Но я не адвокат. Может, я что-то упускаю", – цитирует слова Тами издание 20min.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Швейцария – Украина был отменен из-за вспышки коронавируса в нашей сборной. Врач кантона Люцерн, который отправил подопечных Андрея Шевченко на карантин, объяснил свое решение. СМИ назвали варианты выхода из сложившейся ситуации.