Директор "Барселоны" о матче с "Реалом": гр*баный скандал. Арбитр, иди на х*р

Директор "Барселоны" Хави Вилажоана в резких тонах раскритиковал решение арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры назначить пенальти в пользу "Реала" в Эль-Класико, сообщает Marca.

Вилажоана выложил у себя в Twitter матерный твит

"Это гребаный скандал! Мунуэра, иди на хер", – написал директор во время второго тайма.

Позже функционеру пришлось удалить сообщение и принести свои извинения.

"Признаюсь, что в пылу я использовал не самые подходящие слова, поэтому прошу прощения, если кого-то обидел. Тем не менее это по-прежнему возмутительно: Лангле инстинктивно хватает футболку, когда его толкают, и никоим образом не заслуживает наказания. Это знает каждый, кто играл в футбол", – отметил директор "Барсы".

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 7-го тура Ла Лиги "Барселона" – "Реал" завершился со счетом 1:3. Во втором тайме при счете 1:1 рефери назначил 11-метровый после того, как Клеман Лангле схватил Серхио Рамоса за футболку в штрафной. Защитник "Реала" реализовал удар с точки.