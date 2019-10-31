Динамовский герой устроил ошибочный демарш после матча с "Шахтером"

Герой кубкового Эль-Класико Денис Попов, принесший победу "Динамо", угодил в курьезную ситуацию в подтрибунном помещении НСК "Олимпийский"

Денис Попов забивает победный гол https://t.me/dkweekdays

20-летний защитник отказывался давать комментарий, думая, что его просят журналисты телеканалов "Футбол 1/2". Между журналистом FootballHub и футболистом произошел следующий диалог.

- Можно несколько вопросов?

– Вы там такое написали, что кучи не держится. Зачем так делать просто?

- Кому вы давали интервью?

– Я не помню, на Лиге Европы было. Написали такой бред, что люди не понимают.

- Кто написал?

– По-моему, Бурбас брал или кто там.

- Причем тут Бурбас? Он на каналах "Футбол 1/2".

Когда Попову объяснили, что это журналисты FootballHub, он прокомментировал игру.

Как сообщал OBOZREVATEL, главная встреча 1/8 финала Кубка Украины состоялась в Киеве, где "Динамо" в дополнительное время обыграло "Шахтер" (2:1). Решающий гол на 108-й минуте забил Денис Попов.

Отметим, что этой игре все три гола оказались настоящими шедеврами. На суперудар Сидорчука в первом тайме, который запустил "радиоуправляемый" мяч, "горняки" ответили роскошным "выстрелом" Степаненко, позволившего "Шахтеру" перевести матч в овертайм.

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