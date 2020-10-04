"Динамо" ушло от поражения в игре с "Зарей". Видео

Киевское "Динамо" в центральном матче 5-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сыграло вничью с луганской "Зарей".

Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:1.

Матч начался в невысоком темпе. Обе команды подолгу разыгрывали мяч в центре поля, не торопясь приблизиться к воротам соперника.

Первым острыми выпадами футболисты обменялись на 17-й минуте. Сперва Шапаренко попытался прямым ударом со штрафного открыть счет, а затем прострел Громова отбил Бущан.

Ближе к центру тайма игра сместилась к воротам "Зари", без особо опасных моментов. Было очень много контактной игры и Катерина Монзуль не скупилась на желтые карточки. На 24-й минуте де Пена мог открывать счет после ошибки защитника, однако его удар в шпагате ногой отбил Шевченко.

Под занавес тайма подопечные Виктора Скрипника смогли организовать несколько атак, но к голу это не привело.

Второй тайм "Динамо" начало гораздо активнее, заставляя Шевченко работать по полной. Большей частью атаки строились через правый фланг.

На 65-й минуте редка вылазка гостей завершилась неожиданным голом.Кочергин "выстрелом" метров с тридцати в левый от голкипера угол прошил руки Бущана – 0:1.

"Динамо" бросилось отыгрываться, и спустя 10 минут Вербич сотворил настоящий шедевр. Словенец получил пас от де Пены, эффектно пяткой на развороте убрал защитника, вышел один на один с вратарем и со второй попытки сравнял счет – 1:1.

В оставшееся 15 минут ближе к голу были подопечные Луческу, но вырвать победу они так и не смогли.

"Динамо" – "Заря" 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – 65 Кочергин, 1:1 – 74 Вербич.

Динамо – Бущан, Миколенко, Забарный, Кендзера, Караваев (Попов, 69), Андриевский (Леднев, 69), Вербич, де Пена, Сидорчук, Родригеш (Цыганков, 59), Шапаренко.

Заря – Шевченко, Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов (Руфати, 80), Хомченовский, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Кабаев (Перович, 72), Гладкий (Цвек, 72), Громов (Назарина, 59).

Предупреждения: Кабаев (16), Вернидуб (20), Сидорчук (22).

Турнирная таблица УПЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" в Лиге чемпионов. Столичный клуб должен занять третье место в группе G и продолжить борьбу в Лиги Европы.

Кроме того, было опубликовано расписание "бело-синих" в ЛЧ.