"Динамо" в меньшинстве сенсационно проиграло в центральном матче тура в УПЛ

Киевское "Динамо" сенсационно проиграло луганской "Заре" в центральном поединке 17-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Матч на НСК "Олимпийский завершился со счетом 1:2.

Перед началом игры победу "бело-синих" букмекеры оценивали показателем 1,41. Коэффициент на успех "Зари" составлял 7,30.

Гости великолепно начали поединок, уже на 5-й минуте открыв счет. Луганчане убежали два в два, Михайличенко ворвался в штрафную, получив пас Громова, накрутил опекуна и точно пробил низом.

"Заря" продолжала доминировать, в отдельные моменты в два паса по флангу легко проходя "стоячих" футболистов столичного клуба. На 18-й минуте Громов мог делать счет 2:0, но Бойко спас ворота после выхода один на один.

Вместо того, чтобы увеличить свое преимущество, футболисты "Зари" пропустили сами. На 22-й минуте после идеального навеса Кендзеры, Вербич головой сравнял счет.

В самом дебюте второго тайма подопечные Михайличенко остались в меньшинстве. Кендзера получил второй горчичник и отправился досматривать матч на трибуны, а через 4 минуты Хомченовский забил второй гол.

29-летний хавбек после индивидуального прохода и красивого финта, с убиранием мяча под себя, нанес точный удар в ближний угол.

Несмотря на численное превосходство, луганчане едва не пропустили на 72-й минуте, когда де Пена зарядил в перекладину над Шевченко.

На 85-й минуте уже Кочергин мог делать счет разгромным, но тоже попал в перекладину.

Эта победа позволила подопечным Виктора Скрипника подняться на второе место в турнирной таблице, обойдя "Десну" и "Динамо". Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет 13 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 6-го тура между этими командами в Запорожье завершился со счетом 2:2 и ознаменовалась скандальным моментом в первом тайме.

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