"Динамо" обыграло "Зарю" в матче 31-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер--лиге и существенно повысило свои шансы занять второе итоговое место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Поединок прошел на НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 3:1.

Матч для хозяев начался ужасно. Уже на 2-й минуте серия ошибок в центре поля привела к выходу Громова один на один з Бущаном. 30-летний хавбек четко реализовал свой шанс – 0:1.

На 9-й минуте "Динамо" потеряло своего лидера. Вербич неудачно сыграл в подкате, получил повреждение и был вынужден досрочно завершить матч. Вместо него вышел Русин.

Хозяева постепенно пришли в себя и в первой же опасной атаке сравняли счет. Цыганков получил в штрафной прострел от Буяльского, замкнув его в ближний угол – 1:1.

А на следующей минуте киевляне оформили роскошную комбинацию, которую шедеврально завершил Сидорчук. Капитан "Динамо" отдал пас пяткой, ему вернули под удар и Сергей зарядил в девятку без шансов для Мацапуры – 2:1.

После этого подопечные Михайличенко взяли небольшую игровую паузу, позволив "Заре" прижать себя к воротам. Луганчане могли забивать второй гол, но безупречно сработал Бущан.

На 34-й минуте "Динамо" оформило третий гол. Удар Русина заблокировал защитник, рикошетом мяч прилетел к Цыганкову и Виктор ювелирно головой отправил круглого в противоход голкиперу – 3:1.

После перерыва темп игры заметно упал. В первой половине второго тайма острых эпизодов также стало гораздо меньше. "Динамо" перешло в энергосберегающий режим, позволяя футболистам "Зари" изредка беспокоить столичного голкипера.

Ситуация оживилась ближе к концовке. Сперва Русин запорол выход 3 в 1, а затем убийственная контратака "бело-синих" лишь чудом не завершилась голом. Буяльский бил по пустым воротам, но попал в защитника. Гости ответили пушечным дальним от Лунева.

Несмотря на это, счет в игре больше не изменился. "Динамо" набрало 59 очков, поднимаясь на второе место. В заключительном туре 19 июля киевляне сыграют против "Колоса".

"Динамо" – "Заря" 3:1 (3:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 2 Громов, 1:1 – 14 Цыганков, 2:1 – 15 Сидорчук, 3:1 – 34 Цыганков.

Динамо – Бущан, Кендзера, Бурда (Попов, 69), Шабанов, Сидорчук (Мохаммед, 76), Цыганков, Вербич (Русин, 10), де Пена, Буяльский, Шепелев (Шапаренко, 46), Караваев.

Заря – Мацапура, Михайличенко, Тымчик (Каменюка, 89), Вернидуб, Цвек (Лунев, 72), Кочергин (Иванисеня, 72), Громов, Хомченовский, Кабаев (Белоцерковец, 89), Юрченко, Чеберко (Абу-Ханна, 51).

Предупреждения: Чеберко (11), Вернидуб (20), Сидорчук (41), де Пена (58), Юрченко (60), Лунев (87), Абу-Ханна (90).

Турнирная таблица УПЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Александрией".