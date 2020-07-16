"Динамо" обыграло "Зарю" и приблизилось к Лиге чемпионов
Это первое поражение "Зари" от "Динамо" на "Олимпийском" за последние три матча
"Динамо" забивало во всех десяти поединках после карантина
До матча "Заря" была одной из трех команд (вместе с "Шахтером" и "Десной"), которые пропускают в УПЛ в среднем менее гола за игру
"Динамо" обыграло "Зарю" в матче 31-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер--лиге и существенно повысило свои шансы занять второе итоговое место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Поединок прошел на НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 3:1.
Матч для хозяев начался ужасно. Уже на 2-й минуте серия ошибок в центре поля привела к выходу Громова один на один з Бущаном. 30-летний хавбек четко реализовал свой шанс – 0:1.
На 9-й минуте "Динамо" потеряло своего лидера. Вербич неудачно сыграл в подкате, получил повреждение и был вынужден досрочно завершить матч. Вместо него вышел Русин.
Хозяева постепенно пришли в себя и в первой же опасной атаке сравняли счет. Цыганков получил в штрафной прострел от Буяльского, замкнув его в ближний угол – 1:1.
А на следующей минуте киевляне оформили роскошную комбинацию, которую шедеврально завершил Сидорчук. Капитан "Динамо" отдал пас пяткой, ему вернули под удар и Сергей зарядил в девятку без шансов для Мацапуры – 2:1.
После этого подопечные Михайличенко взяли небольшую игровую паузу, позволив "Заре" прижать себя к воротам. Луганчане могли забивать второй гол, но безупречно сработал Бущан.
На 34-й минуте "Динамо" оформило третий гол. Удар Русина заблокировал защитник, рикошетом мяч прилетел к Цыганкову и Виктор ювелирно головой отправил круглого в противоход голкиперу – 3:1.
После перерыва темп игры заметно упал. В первой половине второго тайма острых эпизодов также стало гораздо меньше. "Динамо" перешло в энергосберегающий режим, позволяя футболистам "Зари" изредка беспокоить столичного голкипера.
Ситуация оживилась ближе к концовке. Сперва Русин запорол выход 3 в 1, а затем убийственная контратака "бело-синих" лишь чудом не завершилась голом. Буяльский бил по пустым воротам, но попал в защитника. Гости ответили пушечным дальним от Лунева.
Несмотря на это, счет в игре больше не изменился. "Динамо" набрало 59 очков, поднимаясь на второе место. В заключительном туре 19 июля киевляне сыграют против "Колоса".
"Динамо" – "Заря" 3:1 (3:1, 0:0)
Голы: 0:1 – 2 Громов, 1:1 – 14 Цыганков, 2:1 – 15 Сидорчук, 3:1 – 34 Цыганков.
Динамо – Бущан, Кендзера, Бурда (Попов, 69), Шабанов, Сидорчук (Мохаммед, 76), Цыганков, Вербич (Русин, 10), де Пена, Буяльский, Шепелев (Шапаренко, 46), Караваев.
Заря – Мацапура, Михайличенко, Тымчик (Каменюка, 89), Вернидуб, Цвек (Лунев, 72), Кочергин (Иванисеня, 72), Громов, Хомченовский, Кабаев (Белоцерковец, 89), Юрченко, Чеберко (Абу-Ханна, 51).
Предупреждения: Чеберко (11), Вернидуб (20), Сидорчук (41), де Пена (58), Юрченко (60), Лунев (87), Абу-Ханна (90).
Турнирная таблица УПЛ
Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Александрией".