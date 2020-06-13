"Динамо" - "Заря": онлайн видеонтрансляция 26-го тура УПЛ

Максим Богданов Футбол 10:16, 13.06.2020

Киевское "Динамо" в субботу, 13 июня, сыграет с луганской "Зарей" в центральном матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Перед матчем оба клубы имеют по 49 очков и делят вторую строчку в турнирной таблице.

Встреча важнейшего поединка в борьбе за вице-чемпионство УПЛ пройдет на столичном НСК "Олимпийский" при пустых трибунах. Начало в 17:00.

OBOZREVATEL проведет онлайн видеотрансляцию игры.

В нынешнем розыгрыше УПЛ команды встречались уже дважды – в Запорожье команды разошлись миром (2:2), а в Киеве сильнее была "Заря" (1:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня "Динамо" в центральном матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло "Александрию".

В 24-м туре киевляне уступили донецкому "Шахтеру" со счетом 1:3.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

При передаче взятки в $6 млн попался первый замглавы налоговой Киева: все детали спецоперации

Россией всегда правили татары

У Порошенко заявили о незаконной слежке и потребовали объяснений от власти

Прослужил три месяца: на Донбассе погиб 38-летний лейтенант ВСУ

"Идет на благо": министр культуры оправдал русскоязычное кино в Украине