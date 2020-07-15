"Динамо" – "Заря": назван фаворит матча за Лигу чемпионов

В четверг, 16 июля, на НСК "Олимпийский" в Киеве "Динамо" и "Заря" сыграют ключевой матч в борьбе за второе место в УПЛ, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов 2020/21.

По мнению спортивных аналитиков, столичный клуб является уверенным фаворитом поединка. Вероятность домашней победы киевлян оценивается в 60-62%. Поставить на "Динамо" можно за 1,59, на ничью – за 4,45, а на успех "Зари" – за 5.

Напомним, что вместе с "Десной" киевская и луганская команды ведут борьбу за второе место. "Заря" набрала 57 очков и опережает своих соперников. "Динамо" идет третьим, имея в своем активе 56 пунктов, а у черниговского клуба – 55 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, где можно будет посмотреть центральный матч 31-го тура УПЛ между "Динамо" и "Зарей" в прямом эфире.