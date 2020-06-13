"Динамо" в прерванном матче добыло волевую победу над "Зарей"

Киевское "Динамо" в центральном матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло луганскую "Зарю".

Встреча на запорожском стадионе "Славутич-Арена" завершилась со счетом 3:1.

Этот поединок был одним из ключевых за итоговое второе место в турнирной таблице, которое даст путевку в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

С первых минут обе команды взяли высокий темп, не задерживая мяч в центральном круге. Постепенно инициатива стала переходить к хозяевам, которые раз за разом организовывали опасные контратаки на ворота Бущана. Длинные передачи из глубины позволяли форвардам "Зари" врываться на оперативное пространство, однако столичный голкипер легко справлялся с ударами.

У киевлян солировал Цитаишвили, создавая опасности в штрафной команды из Луганска. Отличный шанс имел Шабанов, но не смог в пустые ворота замкнуть передачу с углового.

После перерыва матч был прерван и возобновился с приличным опозданием. Главный арбитр Николай Балакин 20 минут ждал, пока над "Славутич-Ареной" пройдет сильнейшая гроза с градом.

Instagram луганской "Зари"

Начало второго тайма стало кошмарным для "Динамо". На 54-й минуте Шабанов в своей штрафной нарушил правило, не успев за Тымчиком, и Юрченко четко реализовал пенальти.

"Заря" действовала высоким прессингом, заставляя игроков "Динамо" обрезаться и совершать ошибки. Луганчанам удавался пас за спину, где быстрый Громов обострял ситуацию.

На 58-й минуте Юрченко должен был делать счет 2:0, после неудачного выноса Бущана, но удар по пустым воротам приняла на себя перекладина.

"Динамо" ответило опасной атакой, но сейв Махардзе спас "Зарю" от гола. Постепенно гости отошли к своим воротам, один за одним туша пожары у ворот. Выход на поле Вербича явно оживил в атаке киевскую команду.

Подопечные Скрипника не справлялись со столичными форвардами, и с интервалом в 5 минут пропустили два гола от Буяльского и де Пены.

Эффектную точку великолепным ударом со штрафного поставил Цыганков - 3:1.

"Заря" – "Динамо" 1:3 (0:0, 1:3)

Голы: 1:0 – 54, пенальти Юрченко, 1:1 – 71 Буяльский, 1:2 – 75 де Пена, 1:3 – 90 Цыганков.

Заря – Махарадзе, Иванисеня (Цвек, 79), Тымчик, Абу-Ханна, Кочергин, Юрченко (Лунев, 84), Громов, Хомченовский, Кабаев, Чеберко, Михайличенко.

Динамо – Бущан, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Попов, Сидорчук (Мохаммед, 84), Андриевский (де Пена, 61), Шепелев, Цитаишвили (Цыганков, 61), Буяльский (Шапаренко, 90), Русин (Вербич, 61).

Предупреждения: Кендзера (30), Михайличенко (70), Попов (77), Абу-Ханна (90), Чеберко (90).

Удаление: Цвек (84).

Турнирная таблица УПЛ на 13.06

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня "Динамо" в центральном матче 25-го тура УПЛ обыграло "Александрию".

В 24-м туре киевляне уступили донецкому "Шахтеру" со счетом 1:3.