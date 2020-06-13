"Динамо" в прерванном матче добыло волевую победу над "Зарей"
Киевское "Динамо" в центральном матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло луганскую "Зарю".
Встреча на запорожском стадионе "Славутич-Арена" завершилась со счетом 3:1.
Этот поединок был одним из ключевых за итоговое второе место в турнирной таблице, которое даст путевку в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
С первых минут обе команды взяли высокий темп, не задерживая мяч в центральном круге. Постепенно инициатива стала переходить к хозяевам, которые раз за разом организовывали опасные контратаки на ворота Бущана. Длинные передачи из глубины позволяли форвардам "Зари" врываться на оперативное пространство, однако столичный голкипер легко справлялся с ударами.
У киевлян солировал Цитаишвили, создавая опасности в штрафной команды из Луганска. Отличный шанс имел Шабанов, но не смог в пустые ворота замкнуть передачу с углового.
После перерыва матч был прерван и возобновился с приличным опозданием. Главный арбитр Николай Балакин 20 минут ждал, пока над "Славутич-Ареной" пройдет сильнейшая гроза с градом.
Начало второго тайма стало кошмарным для "Динамо". На 54-й минуте Шабанов в своей штрафной нарушил правило, не успев за Тымчиком, и Юрченко четко реализовал пенальти.
"Заря" действовала высоким прессингом, заставляя игроков "Динамо" обрезаться и совершать ошибки. Луганчанам удавался пас за спину, где быстрый Громов обострял ситуацию.
На 58-й минуте Юрченко должен был делать счет 2:0, после неудачного выноса Бущана, но удар по пустым воротам приняла на себя перекладина.
"Динамо" ответило опасной атакой, но сейв Махардзе спас "Зарю" от гола. Постепенно гости отошли к своим воротам, один за одним туша пожары у ворот. Выход на поле Вербича явно оживил в атаке киевскую команду.
Подопечные Скрипника не справлялись со столичными форвардами, и с интервалом в 5 минут пропустили два гола от Буяльского и де Пены.
Эффектную точку великолепным ударом со штрафного поставил Цыганков - 3:1.
"Заря" – "Динамо" 1:3 (0:0, 1:3)
Голы: 1:0 – 54, пенальти Юрченко, 1:1 – 71 Буяльский, 1:2 – 75 де Пена, 1:3 – 90 Цыганков.
Заря – Махарадзе, Иванисеня (Цвек, 79), Тымчик, Абу-Ханна, Кочергин, Юрченко (Лунев, 84), Громов, Хомченовский, Кабаев, Чеберко, Михайличенко.
Динамо – Бущан, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Попов, Сидорчук (Мохаммед, 84), Андриевский (де Пена, 61), Шепелев, Цитаишвили (Цыганков, 61), Буяльский (Шапаренко, 90), Русин (Вербич, 61).
Предупреждения: Кендзера (30), Михайличенко (70), Попов (77), Абу-Ханна (90), Чеберко (90).
Удаление: Цвек (84).
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня "Динамо" в центральном матче 25-го тура УПЛ обыграло "Александрию".
В 24-м туре киевляне уступили донецкому "Шахтеру" со счетом 1:3.