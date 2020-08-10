"Динамо" заинтересовалось нападающим из чемпионата Германии

Киевское "Динамо" нацелилось на турецкого нападающего Кенана Карамана, который в сезоне 2019/20 выступал в немецкой Бундеслиге за "Фортуну" из Дюссельдорфа.

Как сообщает издание Fotomac, в приглашении форварда в украинский клуб лично заинтересован новый тренер команды Мирча Луческу. Сам Караман также был бы не против поработать под руководством румынского специалиста, поскольку его дебют в сборной страны пришелся как раз на то время, когда турками управлял Луческу.

Отмечается, что у "Динамо" есть серьезные конкуренты на нападающего в лице стамбульских "Галатасарая" и "Фенербахче". Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро, а сумма выкупа – 2 миллиона евро.

Караман не хочет оставаться в "Фортуне", поскольку его команда вылетела из Бундеслиги. Он принял участие в 20 матчах команды, забив 6 голов и отдав 1 результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, "динамовцы" оформили первый трансфер в эпоху Луческу и порадовали польских болельщиков.