"Динамо" Загреб - "Шахтер": видеообзор матча

Донецкий "Шахтер" в 4-м туре Лиги чемпионов смог спасти мертвый матч, и, проигрывая 1:3 за несколько минут до конца встречи с "Динамо" Загреб, ушел от поражения.

Решающие два мяча были забиты с интервалом в несколько дополнительных минут. Важнейшую роль в положительном результате сыграл Андрей Пятов, который заработал пенальти.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видеообзор матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 4-го тура в Загребе между местным "Динамо" и донецким "Шахтером" завершился со счетом 3:3, притом последние два гола украинцы забили на 2-й и 7-й добавленных минутах.

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