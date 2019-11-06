Динамо Загреб - Шахтер: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Из-за домашней ничьи с "Динамо" "Шахтер" усложнил себе жизнь в Лиге чемпионов, превратив гостевой матч с хорватами, который пройдет 6 ноября в Загребе, фактически в важнейшую игру сезона.

Именно загребское "Динамо" является главным конкурентом "Шахтера" в борьбе за 2-е место в группе, и после ничьи в Харькове дончанам предстоит выполнить невероятно трудную задачу - переиграть динамовцев в Загребе. Еще несколько лет назад такая цель казалась вполне посильной для украинского клуба, но в этом сезоне хорватское "Динамо" предстало в Европе с очень приличной игрой и скоростью, и в предстоящем матче победа "Шахтера" почти не прогнозируется…

Впрочем, нынешний "Шахтер" Луиша Каштру еще не сказал последнего слова и способен удивить. "Горняки" в хорошем состоянии и без важных кадровых потерь (разве что стоит отметить отсутствие в списке Евгения Коноплянки) отправились в Загреб, и намерены сыграть явно не с позиции второго номера.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" Загреб - "Шахтер", который начнется 6 ноября на загребском стадионе "Максимир в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ДИНАМО" ЗАГРЕБ - "ШАХТЕР"

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА С

Загреб (Хорватия). Стадион "Максимир". 22:00

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Шахтер" Донецк (Украина) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" ЗАГРЕБ - "ШАХТЕР"

В прямом эфире на ТВ матч в Загребе можно посмотреть на ТК "Футбол 2", также трансляцию поединка можно будет найти в интернете на российском канале "Матч! Игра".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ДИНАМО" ЗАГРЕБ - "ШАХТЕР"

В одном из важнейших матчей группы С авторитетные букмекерские конторы фаворитом выделают "Динамо" - на победу хорватов коэффициент равен 2.15, в то время как на "Шахтер" - 3.2. Ничья же оценивается котировкой в 3.5.

В первом матче против "Динамо" Загреб "Шахтер" упустил победу shakhtar.com

КТО РАССУДИТ МАТЧ "ДИНАМО" ЗАГРЕБ - "ШАХТЕР"

Поединок "Динамо" и "Шахтера" будет обслуживать один из авторитетнейших арбитров Европы на сегодняшний день - немец Феликс Брых. В последний раз Брых пересекался с "Шахтером" в 2010-м, обслуживая его матч с "Порту" в ЛЧ (1:2) - тогда немец выдал два удаления Ярославу Ракицкому и Дмитрию Чигринскому.

Ассистентами Брыха выступят Марк Борш и Штефан Лупп, а четвертым арбитром станет Свен Яблонски (все - Германия).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ДИНАМО" ЗАГРЕБ - "ШАХТЕР"

Недад Белица, главный тренер "Динамо" Загреб

"Думаем ли мы о недооценке со стороны "Шахтера"? Нет. Ожидаю агрессивное "Динамо", то, которое было в Харькове, как в фазе атаки, так и обороны. Завтра мы это покажем. После результата прошлого матча ожидаю больше концентрации. "Шахтер" – серьезная команда, которая показывает хорошие результаты, опытная. Определенные игроки "Шахтера" очень прекрасны, могут изменить ход матча одним своим действием. Это требует от нас концентрации на протяжении всех 90 минут, поскольку в 2-3 ситуациях в прошлом матче мы допустили брак".

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

"Наше главное оружие – стиль игры. Ни в коем случае не будем отходить от своего ДНК. "Шахтер" завтра постарается сыграть в ту игру, которую показывал на протяжении всего сезона как в Лиге чемпионов, так и в украинском чемпионате. Самое главное – показать завтра хорошую игру в атаке, абсолютно безопасную, найти пути, чтобы вскрыть оборону "Динамо", и, конечно же, забивать".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо" Загреб (5-4-1): Ливакович - Стоянович, Теофил-Катрен, Дилавер, Перич, Леовац - Ольмо, Адеми, Моро, Оршич - Петкович

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Маркос Антонио - Коваленко, Марлос, Тайсон - Мораес

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