Фантастика на последней секунде! "Шахтер" спас мертвый матч в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" в четвертом туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 спасся на последних секундах от поражения в гостевом матче против "Динамо" из Загреба.

Матч на легендарном хорватском стадионе "Максимир" завершился со счетом 3:3.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб – Шахтер.

Поединок начался на высоких скоростях с интенсивными атаками обеих команды. Гости пытались высокого прессинговать украинцев, но на 13-й минуте пропустили кинжальную контратаку.

Донецкие футболисты продемонстрировали, насколько классно у них получается использовать свободные зоны при быстрых атаках. Все футболисты в этой комбинации сыграли идеально. Алан Патрик, сперва нашел классным проникающим пасом Жуниора Мораеса, а потом мастерски завершил его "обратку" одним касанием.

Динамо - Загреб - Шахтер

Забив гол "Динамо" всеми силами отошло на поле "Шахтера" и на 19-й минуте после длинной навесной передачи Петкович едва не сравнял счет. Идеально сыграл Пятов.

Победный счет на табло провисел не долго. Спустя 6 минут у "горняков" возникли проблемы после обычной фланговой передачи. Как и в Харькове две недели назад, игроки "Шахтера" не смогли выиграть борьбу в штрафной площади, и пропустили абсолютно необязательный мяч - 1:1.

Динамо - Загреб - Шахтер

Динамо - Загреб - Шахтер

После перерыва "Шахтер" больше пытался играть на контратаках, чем доминировать за счет контроля мяча. Несколько прорывов едва не закончились взятием ворот.

На 58-й минуте лишь невероятное везение спасло игроков из Украины от верного гола. "Динамо" воспользовалось огромным разрывом между линиями защиты и атаки, а мощнейший удар пришелся в перекладину.

Динамо - Загреб - Шахтер

Динамо - Загреб - Шахтер

В концовке "Шахтер" чередовал периоды игры первым и вторым номером. Футболисты из Донецка то пытались завлечь соперников на свою половину поля и поймать на контре, то наоборот переходили на чужую половину большими силами и создавали огромное давление на "Динамо" непосредственно в третьей зоне.

На 74-й минуте Моро получил второй "горчичник" и оставил свою команду в меньшинстве, но подопечные Луиша Каштру не долго превосходили в составе. На 78-й минуте Марлос за вторую желтую карточку также покинул поле.

Казалось, что развязка наступила на 83-й минуте, когда Иванушеч вбежал в штрафную и точно пробил в дальний угол - 2:1. "Шахтер" вроде как "поплыл" и за несколько минут пропустил третий гол.

Когда пошла третья дополнительная минута Мораес смог сократить отставание, а на пеятой дополнительной в чужую штрафную побежал Пятов, который заработал пенальти. Андрей получил удар в голову от хорватского футболиста и после просмотра VAR Феликс Брых назначил пенальти. Тете был безупречен.

Динамо - Загреб - Шахтер

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября встреча между этими командами в рамках третьего тура Лиги чемпионов в Харькове завершилась вничью (2:2).

18 сентября "горняки" в 1-м туре проиграли английскому "Манчестер Сити". Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

Встреча 2-го тура в Италии против местной "Аталанты" завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.

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