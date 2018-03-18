"Динамо" забило четыре гола "Ворскле" в матче УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге разгромило полтавскую "Ворсклу". Встреча прошла на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 4:0.

Ключевой момент случился уже на 4-й минуте матча, когда "Динамо" усилиями Беседина забило быстрый гол. После этого столичные футболисты стали играть расковано, много комбинировали и смогли закатить в ворота Шуста еще три безответных мяча.

"Динамо" – "Ворскла" - 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 4 Беседин, 2:0 – 59 Бурда, 3:0 – 63, пенальти Цыганков, 4:0 – 88 Хлебас.

Динамо – Бойко, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Ротань, Вербич, Гармаш (Алибеков, 72), Цыганков, Шапаренко (Буяльский, 88), Беседин (Хлебас, 78).

Ворскла – Шуст, Сапай, Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Кобахидзе (Ребенок, 60), Чеснаков, Кадимян, Васин, Кулач (Одарюк, 76), Сергийчук (Коломоец, 69).

Предупреждение: Ротань (83).

Свой следующий поединок "Динамо" проведет 1 апреля против ФК "Мариуполя", который в этом туре в параллельном матче со счетом 0:3 уступил "Шахтеру".

Напомним, что накануне Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок с "Динамо".