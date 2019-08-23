"Динамо" забило 8 голов принципиальному сопернику в чемпионате U-19

В матче 3-го тура первенства Украины среди 19-летних между юниорами "Мариуполя" и киевского "Динамо" было забито аж 10 мячей. Игра, проходившая в Мариуполе, окончилась победой гостей - 8:2.

До перерыва футболисты "Динамо" отличились всего дважды - на 2-й минуте Скорко прострелил в штрафную на Окоро, а тот со второй попытки переправил мяч в сетку ворот, сообщает "Динамомания". На 23-й минуте киевляне удвоили счет - Надольский получил мяч, обработал его и пробил метров с 15-ти - голкипер "Мариуполя" был бессилен.

"Мариуполь" - "Динамо" - 2:8 "Динамомания"

На отдых команды ушли при счете 0:2, зато второй тайм превратился в фейерверк голевых ситуаций - "Динамо" отличилось еще шесть раз и дважды позволило это сделать "Мариуполю". Хет-трик на свой счет записал динамовец Владислав Ванат, два гола - в активе его партнера Викентия Волошина.

"Динамо" (U-19) после трех туров имеет максимум набранных очков и возглавляет турнирную таблицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис обратился к болельщикам "Динамо" после смены тренерского штаба команды.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!