"Динамо" забило 2 гола на последней секунде и вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Киевское "Динамо" в ответном матче второго раунда Юношеской лиги УЕФА невероятным образом спаслось от поражения в Греции против местного ПАОКа (2:2)

С учетом победы в первом матче 2 недели назад (3:0) этот результат вывел юных столичных футболистов в 1/16 турнира.

Столичная команда провально начала встречу и уже на 23-й минуте "горела" 0:2. Фантастическая развязка наступила на последних секундах, когда украинцы закатили два мяча.

Жеребьевка этого раунда плей-офф состоится 16 декабря. Встречи пройдут в феврале.

ПАОК U-19 Греция – Динамо К U-19 Украина 2:2 (2:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 14, пенальти Думцис, 2:0 – 23 Цолис, 2:1 – 90 Исаенко, 2:2 – 90 Ярош.

ПАОК U-19 – Талихманидис, Тахатос, Калуцикидис, Панайоту (Гроздис, 46), Михайлидис, Цингарас, Яксис, Думцис, Куциас (Пурнарас, 60), Панидис (Цопуроглу, 68), Цолис (Gkorteziani, 72).

Динамо К U-19 – Нещерет, Забарный, Вивчаренко, Биловар, Скорко, Надольский (Ванат, 80), Шулянский (Ярош, 90), Билошевский, Волошин (Бодня, 34), Цитаишвили (Близниченко, 80), Исаенко.

Предупреждения: Скорко (14), Билошевский (20), Бодня (51), Тахатос (64), Вивчаренко (66), Надольский (86), Михайлидис (90), Близниченко (90), Пурнарас (90), Исаенко (90).

Удаление: Тахатос (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче киевского "Динамо" U-19 против одногодок из туринского "Ювентуса" в Юношеской лиге УЕФА 20 февраля прошлого года был установлен впечатляющий рекорд.

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