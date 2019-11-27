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29 ноября • обновлено в 11:52
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"Динамо" забило 2 гола на последней секунде и вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

14.9т
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Киевское "Динамо" в ответном матче второго раунда Юношеской лиги УЕФА невероятным образом спаслось от поражения в Греции против местного ПАОКа (2:2)

С учетом победы в первом матче 2 недели назад (3:0) этот результат вывел юных столичных футболистов в 1/16 турнира.

Столичная команда провально начала встречу и уже на 23-й минуте "горела" 0:2. Фантастическая развязка наступила на последних секундах, когда украинцы закатили два мяча.

Жеребьевка этого раунда плей-офф состоится 16 декабря. Встречи пройдут в феврале.

ПАОК U-19 Греция – Динамо К U-19 Украина 2:2 (2:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 14, пенальти Думцис, 2:0 – 23 Цолис, 2:1 – 90 Исаенко, 2:2 – 90 Ярош.

ПАОК U-19 – Талихманидис, Тахатос, Калуцикидис, Панайоту (Гроздис, 46), Михайлидис, Цингарас, Яксис, Думцис, Куциас (Пурнарас, 60), Панидис (Цопуроглу, 68), Цолис (Gkorteziani, 72).

Динамо К U-19 – Нещерет, Забарный, Вивчаренко, Биловар, Скорко, Надольский (Ванат, 80), Шулянский (Ярош, 90), Билошевский, Волошин (Бодня, 34), Цитаишвили (Близниченко, 80), Исаенко.

Предупреждения: Скорко (14), Билошевский (20), Бодня (51), Тахатос (64), Вивчаренко (66), Надольский (86), Михайлидис (90), Близниченко (90), Пурнарас (90), Исаенко (90).

Удаление: Тахатос (90).

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"Шахтер" забил уникальный гол в Юношеской лиге УЕФА: видео шедевра

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче киевского "Динамо" U-19 против одногодок из туринского "Ювентуса" в Юношеской лиге УЕФА 20 февраля прошлого года был установлен впечатляющий рекорд.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Лига УЕФА
Место
Греция
Теги
ФК Динамо Киев ПАОК
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пацаны просто молодцы! Браво, команда! А вот автор статьи - просто идиот! Да, так и есть - Динамо забило 2 мяча в последние 4 минуты. Ну и что? Какое "спасение" ??? Динамо дома выиграло 3;0. А проигрывало 0:2. И "спасаться" должен был ПАОК! Кого вы держите в штате, Обоз?
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