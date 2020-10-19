"Динамо" – "Ювентус": стало известно окончательное решение по болельщикам на матче ЛЧ

Матч первого тура Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ювентусом", который состоится во вторник, 20 октября, на НСК "Олимпийский", пройдет со зрителями.

На официальном сайте киевлян появилось окончательное решение по присутствию болельщиков на поединке. Столичный клуб призывает своих поклонников заблаговременно приходить на стадион, чтобы избежать скопления людей. Вход на арену будет открыт за два часа до стартового свистка.

Отмечается, что при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, поскольку билеты именные. Также необходимо придерживаться особых правил пребывания на стадионе, установленных для борьбы с распространением коронавируса.

Все обладатели билетов пройдут скрининг температуры тела перед входом на арену. Если она будет превышать 37,2, то в проходе на "Олимпийский" им будет отказано.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, на каком телеканале можно будет посмотреть прямую трансляцию матча.