"Динамо" – "Ювентус": смотреть онлайн трансляцию матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 20 октября, проведет стартовый матч Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих" является туринский "Ювентус".

Встреча состоится на стадионе НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Ювентус. Начало игры – в 19:55.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – ЮВЕНТУС

Увидеть противостояние киевлян с самым титулованным клубом Италии можно будет благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, игру покажут российские "Матч! Футбол 2" и "Матч! Премьер", а также белорусский вещатель "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ЮВЕНТУС

Фаворитом противостояния считается туринская команда, ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 1,85.

Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 4,50.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать матч доверили бригаде арбитров из Румынии, которую возглавляет опытный Овидиу Хацеган. Помогать ему будут лайнсмены Октавиан Шовре и Себастьян Георге, а роль четвертого рефери исполнит Себастьян Колцеску.

Кроме того, на игре будет работать система видеопомощи арбитра, за которой будет следить немец Бастиан Данкерт.

Мирча Луческу выразил уверенность в своих футболистах. ФК "Динамо" Киев

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Это важная игра для нашей молодежи, важно, как они справятся с этим стрессом, давлением и напряжением, поскольку предстоит игра действительно очень высокого уровня. Естественно, эмоции есть, и это нормально. Для многих игроков нелегко за два с половиной месяца пройти новый этап, дойдя до таких ответственных матчей, и сделать это быстро. За это время они очень сильно выросли. Я уверен в них и верю, что они смогут себя преодолеть и сыграть та очень хорошем уровне, чтобы поднять свою планку.

Андреа Пирло, главный тренер "Ювентуса":

– Мистер был моим первым тренером, который привел меня в большой футбол, когда мне было 15 или 16 лет. Конечно, воспоминаний об этом тренере у меня очень много. И всегда буду ему благодарен и всегда буду ему об этом говорить. У нас будет возможность немного пообщаться. Конечно, первый матч, особенно в таком турнире, как Лига чемпионов, всегда особый, важный. Поэтому важно одержать победу, к чему мы сейчас и готовимся. Но спокойно.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Супряга

"Ювентус": Щенсны – Данило, Бонуччи, Кьеллини – Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Рэмзи, Кулусевски – Мората, Дибала

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды встречались друг с другом четыре раза. "Динамо" в этом противостоянии удалось добиться лишь одной ничьи. Это было еще в четвертьфинале Лиги чемпионов 97/98.

В 2002-м году киевляне проиграли в Турине со счетом 5:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, было принято окончательное решение относительно присутствия болельщиков на матче "Динамо" – "Ювентус".