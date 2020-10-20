"Динамо" – "Ювентус": появился видеообзор матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" не смогло порадовать немногочисленных болельщиков на НСК "Олимпийский" и в первом туре Лиги чемпионов пропустило два сухих мяча от итальянского "Ювентуса".

Уже на 1-й минуте второго тайма столичные футболисты упустили Морату, который открыл счет. Во втором тайме у киевлян практически не было моментов, зато за 6 минут до финального свистка все тот же Мората оформил дубль.

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Отметим, что это поражение стало первым для "Динамо" в официальных матчах под руководством Луческу. Кроме того, румынский наставник установил исторический рекорд Лиги чемпионов.