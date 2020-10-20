"Динамо" – "Ювентус": онлайн видео голов
В этим минуты на столичном НСК "Олимпийский", который менее чем на 30% заполнен болельщиками, проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ювентусом".
Счет был открыт на 1-й минуте второго тайма. Кьеза отдал пас Рэмзи, тот пяткой под удар выкатил Кулусевски, который с линии штрафной приложился низом. Его удар Бущан отбил, но прямо на набегающего Морату, который с двух метров внес мяч в сетку.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям онлайн видео голов.
"Динамо" Украина – "Ювентус" Италия 0:1 (второй тайм)
Гол: 0:1 – 46 Мората.
Динамо – Бущан, Кендзера, Караваев, Забарный, Миколенко, Шапаренко, Сидорчук, Цыганков, Буяльский, де Пена, Супряга.
Ювентус – Шченсны, Кьеллини (Демирал, 19), Данило, Бонуччи, Куадрадо, Рэмзи, Бентанкур, Кулусевски, Рабьо, Кьеза, Мората.
Предупреждения: Бентанкур (45), Куадрадо (50).
Как сообщал OBOZREVATEL, в "Ювентусе" перед игрой с "Динамо" были зафиксированы два случая заражения коронавирусом.
Кроме Криштиану Роналду, положительный тест на COVID-19 сдал полузащитник туринцев Уэстон Маккенни.