"Динамо" – "Ювентус": онлайн видео голов

В этим минуты на столичном НСК "Олимпийский", который менее чем на 30% заполнен болельщиками, проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ювентусом".

Счет был открыт на 1-й минуте второго тайма. Кьеза отдал пас Рэмзи, тот пяткой под удар выкатил Кулусевски, который с линии штрафной приложился низом. Его удар Бущан отбил, но прямо на набегающего Морату, который с двух метров внес мяч в сетку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям онлайн видео голов.

"Динамо" Украина – "Ювентус" Италия 0:1 (второй тайм)

Гол: 0:1 – 46 Мората.

Динамо – Бущан, Кендзера, Караваев, Забарный, Миколенко, Шапаренко, Сидорчук, Цыганков, Буяльский, де Пена, Супряга.

Ювентус – Шченсны, Кьеллини (Демирал, 19), Данило, Бонуччи, Куадрадо, Рэмзи, Бентанкур, Кулусевски, Рабьо, Кьеза, Мората.

Предупреждения: Бентанкур (45), Куадрадо (50).

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Ювентусе" перед игрой с "Динамо" были зафиксированы два случая заражения коронавирусом.

Кроме Криштиану Роналду, положительный тест на COVID-19 сдал полузащитник туринцев Уэстон Маккенни.