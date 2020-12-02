"Динамо" проиграло "Ювентусу" в историческом матче Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов уступило в гостях итальянскому "Ювентусу". Встреча на туринском "Альянц Стэдиум" завершилась со счетом 3:0.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Динамо".

Эта игра стала первой в истории турнира, где главным арбитром была женщина – на поле работала опытная француженка Стефани Фраппар.

Стефани Фраппар

"Ювентус" с первых минут устроил мощный штурм ворот Бущана, не позволяя киевлянам даже поднять голову. "Динамовскому" голкиперу приходилось выбивать мяч просто в аут. Украинские футболисты больше 10 минуты не могли даже перейти половину поля. Туринцы подолгу комбинировали, раз за разом доводя атаки до ударов в сторону ворот.

На 16-й минуте Георгий по-настоящему вступил в игру, совершив сейв после удара Маккенни...

... на 18-й минуте после удара Мораты.

Хозяева продолжали владеть инициативой и на 21-й минуте прогнозируемо открыли счет. Сандро навесил в штрафную на Кьезу, где 23-летний нападающий сборной Италии головой прошил Бущана – 1:0.

Забив гол, "Ювентус" не стал форсировать события и в том же неторопливом темпе подолгу разыгрывал мяч в позиционном нападении. На 30-й минуте защита "Динамо" провалилась, позволив Роналду влупить с 30 метров в перекладину.

Невероятный момент сравнять счет киевляне упустили на 40-й минуте. Цыганков после скидки Вербича не смог переиграть Щченсны.

После перерыва скорости возросли. Мяч уже не задерживался в центральном круге, а переходил от одних ворот к другим, впрочем, без опасных моментов.

На 53-й минуте голкипер вновь спас "Ювентус". После подачи Цыганкова мяч опускался в сетку, но поляк успел среагировать.

Через 5 минут от итальянцев прилетела ответка, завершившаяся голом. После прострела Кьезы Бущан отбил на ногу Морате, от которого мяч отлетел на дальнюю штангу, где Роналду с метра удвоил преимущество туринцев – 2:0.

Спустя 9 минут Мората сделал счет разгромным. Команда из Киева пропустила быструю атаку итальянцев, и 28-летний нападающий с 13 метров расстрелял Бущана, мастерски убрав Кендзеру.

Оставшееся время остро ощущалась разница в классе между клубами. "Динамо" защищалось большими силами, изредка предпринимая попытку забить гол престижа.

"Ювентус" Италия – "Динамо" Киев Украина 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 21 Кьеза, 2:0 – 57 Роналду, 3:0 – 66 Мората.

Ювентус – Шченсны, де Лигт, Демирал (Дрэгушин, 69), Бонуччи (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 76), Маккенни, Рэмзи (Бернардески, 62), Кьеза (Кулусевски, 76), Роналду, Мората.

Динамо Киев – Бущан, Забарный, Кендзера, Миколенко (Караваев, 84), Попов, Вербич (Супряга, 72), Шапаренко, Цыганков (Леднев, 90), Шепелев (Гармаш, 72), Родригеш (де Пена, 72), Сидорчук.

Предупреждения: Бентанкур (10), Забарный (27), Шапаренко (81).

Положение команд

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре ЛЧ столичные футболисты были разгромлены каталонской "Барселоны". В ворота Георгия Бущана во втором тайме игры на НСК "Олимпийский" влетело четыре безответных мяча.