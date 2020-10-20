"Динамо" проиграло "Ювентусу" на старте Лиги чемпионов
Команды до этого 4 раза встречались между собой: 3 победы "Ювентуса" и одна ничья
Криштиану Роналду и Уэстон Маккенни сдали положительный тест на COVID-19 и не прилетели в Киев
В чемпионате Италии "Ювентус" идет на 5-м месте (4 очка); в УПЛ "Динамо" возглавляет таблицу (14 очков)
Киевское "Динамо" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов проиграло дома итальянскому "Ювентусу".
Поединок на столичном НСК "Олимпийский", который был заполнен болельщиками менее чем на 30%, завершился со счетом 0:2.
Матч начался в невысоком темпе ."Динамо" уверенно действовало с мячом, хотя и без обострений.
На 12-й минуте киевляне попробовали организовать высокий прессинг, но это сразу вылилось в опаснейшую контратаку соперника. От гола Кьезы команду спас Бущан. Уже в следующей атаке Георгий мог стать антигероем, когда промахнулся на выходе. Мяч после удара Кьялини прошел в сантиметрах от ворот.
Кьезо на левом фланге разрывал оборону столичных футболистов, раз за разом создавай опасность у украинских ворот.
На 17-й минуте "Ювентус" потерял своего лидера. Капитан туринцев Кьялини получил повреждение задней поверхности бедра и попросил срочную замену.
"Ювентус" построил игру на контрвыпадах, отдав владение мячом "Динамо", но при этом значительно превосходил украинцев в опасности своих атак.
Хозяева за весь тайм смогли провести две атаки. В первой "выстрел" в сторону ворот прошел над перекладиной, а во второй удар Цыганкова со штрафного забрал Шченсны.
Туринцы же атаковали волнами – каждая из которых заставляла Бущана отрабатывать по полной программе, вытягивая "круглого" из углов. Кроме того, очень слабо сыграл Забарный – гости не смогли воспользоваться его серьезными ошибками в обороне.
Вторая половина началась для подопечных Луческу кошмарно, уже на 1-й минуте второго тайма пропустив гол.
Кьеза отдал пас Рэмзи, тот пяткой под удар выкатил Кулусевски, который с линии штрафной приложился низом. Его удар Бущан отбил, но прямо на набегающего Морату, который с двух метров внес мяч в сетку – 0:1.
Забив мяч "Юве" лишь на несколько минут отошел на свою половину полю. В эти минуты у киевлян появилось немного больше возможностей для розыгрышей мяча. С 60-й минуте итальянские игроки снова полностью контролировали ход встречи.
Луческу старался перевернуть игру за счет замен, выпустив Вербича, Попова и Родригеса, однако выход люксембуржца особо себя не оправдал. Выход Попова позволил вернуться на родной левый фланг Миколенко.
Оставшееся время у игроков из Киева было несколько моментов, но к голу это не привело. Вместо этого на 84-й минуте вице-чемпионы Украины "зевнули" контратаку. Острая подача Куадрадо с фланга и Забарный ничего не смог сделать с Моратой, оформившего дубль – 0:2.
В следующем туре ЛЧ 28 октября "Динамо" сразится на выезде с венгерским "Ференцварошем".
Отметим, что ранее Луческу рассказал, как готовил игроков "Динамо" к матчу с "Ювентусом" в ЛЧ.