"Динамо" проиграло "Ювентусу" на старте Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов проиграло дома итальянскому "Ювентусу".

Поединок на столичном НСК "Олимпийский", который был заполнен болельщиками менее чем на 30%, завершился со счетом 0:2.

Матч начался в невысоком темпе ."Динамо" уверенно действовало с мячом, хотя и без обострений.

На 12-й минуте киевляне попробовали организовать высокий прессинг, но это сразу вылилось в опаснейшую контратаку соперника. От гола Кьезы команду спас Бущан. Уже в следующей атаке Георгий мог стать антигероем, когда промахнулся на выходе. Мяч после удара Кьялини прошел в сантиметрах от ворот.

Кьезо на левом фланге разрывал оборону столичных футболистов, раз за разом создавай опасность у украинских ворот.

На 17-й минуте "Ювентус" потерял своего лидера. Капитан туринцев Кьялини получил повреждение задней поверхности бедра и попросил срочную замену.

"Ювентус" построил игру на контрвыпадах, отдав владение мячом "Динамо", но при этом значительно превосходил украинцев в опасности своих атак.

Хозяева за весь тайм смогли провести две атаки. В первой "выстрел" в сторону ворот прошел над перекладиной, а во второй удар Цыганкова со штрафного забрал Шченсны.

Туринцы же атаковали волнами – каждая из которых заставляла Бущана отрабатывать по полной программе, вытягивая "круглого" из углов. Кроме того, очень слабо сыграл Забарный – гости не смогли воспользоваться его серьезными ошибками в обороне.

Вторая половина началась для подопечных Луческу кошмарно, уже на 1-й минуте второго тайма пропустив гол.

Кьеза отдал пас Рэмзи, тот пяткой под удар выкатил Кулусевски, который с линии штрафной приложился низом. Его удар Бущан отбил, но прямо на набегающего Морату, который с двух метров внес мяч в сетку – 0:1.

Забив мяч "Юве" лишь на несколько минут отошел на свою половину полю. В эти минуты у киевлян появилось немного больше возможностей для розыгрышей мяча. С 60-й минуте итальянские игроки снова полностью контролировали ход встречи.

Луческу старался перевернуть игру за счет замен, выпустив Вербича, Попова и Родригеса, однако выход люксембуржца особо себя не оправдал. Выход Попова позволил вернуться на родной левый фланг Миколенко.

Оставшееся время у игроков из Киева было несколько моментов, но к голу это не привело. Вместо этого на 84-й минуте вице-чемпионы Украины "зевнули" контратаку. Острая подача Куадрадо с фланга и Забарный ничего не смог сделать с Моратой, оформившего дубль – 0:2.

В следующем туре ЛЧ 28 октября "Динамо" сразится на выезде с венгерским "Ференцварошем".

Отметим, что ранее Луческу рассказал, как готовил игроков "Динамо" к матчу с "Ювентусом" в ЛЧ.