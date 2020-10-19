"Динамо" – "Ювентус": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

Александр Чеканов Футбол 14:36, 19.10.2020

Киевское "Динамо" считается аутсайдером матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом".

Встреча состоится во вторник, 20 октября, на главной арене Украины НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Ювентус. Начало – в 19:55.

Аналитики отдают предпочтение итальянской команде. Ставки на победу "Ювентуса" принимаются с коэффициентом 1,90. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 4,50.

Ставки на матч "Динамо" – "Ювентус"
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Напомним, что гостям в игре в Киеве не поможет звездный Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом. Кроме того, сразу семь футболистов "Ювентуса" попали под следствие из-за возможного нарушения карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о ситуации с билетами на матч Лиги чемпионов с "Ювентусом".

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