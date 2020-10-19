"Динамо" - "Ювентус": анонс и прогноз на матч

Сенсационное назначения Мирчи Луческу в "Динамо" уже оправдало в себя. "Динамо" впервые с 2016-го года вышло в групповой этап Лиги чемпионов. В очень прагматичном стиле киевляне одержали победы во всех трех матчах квалификации - одна против "АЗ Алкмар" и две с "Гентом".

Проход в Лигу чемпионов прекрасно сочетается с уверенной походкой в чемпионате Украины. Там "Динамо" лидер и, похоже, готово впервые за несколько лет навязать "Шахтеру" реальную конкуренцию в борьбе за чемпионство. Но Лига чемпионов, это совсем другое, о чем говорят и прогнозы аналитиков Parimatch.

Благодаря успешному старту Луческу в "Динамо" будет очень интересная и насыщенная концовка, казалось бы, полностью провального 2020-го года. Ответственность сочетается с праздничностью. Ведь соперники в Лиге чемпионов просто как на подбор - "Ювентус", "Барселона", Ребров!

Начинать европейский поход "Динамо" будет против "Ювентуса". Туринский клуб летом взял девятое подряд чемпионство, но все равно пошел на большие перемены. Скудетто не уберегло от отставки Маурицио Сарри. Увольнение Сарри как раз не удивило, в отличии от нового избранника - им стал Андреа Пирло. Также "Юве" отличился очень насыщенной трансферной кампанией, а еще подписанием нового партнерского соглашения. Официальным беттинг партнером туринского гранда стала компания Parimatch.

"Динамо" - "Ювентус" Прогноз: победа "Ювентуса". Коэффициент: 1,91

Как известно, игру против "Динамо" пропустит Криштиану Роналду. Влияние этого футболиста на команду огромен. Дело не только в его голах, но и в заряженности Криша, особенно на матчи Лиги чемпионов. Рядом с таким, как Роналду, просто не можешь позволить себе послабление = физическое или ментальное.

Поэтому, наверное, именно отсутствие Роналду вот так подняло коэффициент на победу "Ювентуса" - почти целехонькая двойка! Луческу пока справляется прекрасно, но соперников такого уровня в его "Динамо" еще не было. Именно поэтому не стоит особо обращать внимание на предыдущие результаты киевлян. "Юве" должно побеждать даже без Роналду.

"Динамо" - "Ювентус" Прогноз: индивидуальный тотал "Ювентуса" более 1,5 гола. Коэффициент: 2,04

Продолжим тему. Даже при отсутствии Роналду у Пирло огромный выбор в атаке: Мората, Дибала, Кулусевськи, Кьеза, Бернардески. Причем всем есть что доказывать - место в старте не гарантировано никому из них.

Защитники "Динамо" хорошо проявили себя в последнее время не только в клубе, но и в сборной. Но не забывайте, что в этом звене у киевлян серьезные проблемы. Совсем юный Забарный, которому в пару, наверное, отправят левого защитника Миколенко, а налево соответственно пойдет Караваев. Если не будет очередного фантастического матча от Бущана (как с "Гентом", Германией или Испанией), то одним пропущенным голом соперник не ограничится.

"Динамо" - "Ювентус" Прогноз: точный счет 3:1 в пользу "Ювентуса". Коэффициент: 15,5

В заключение попробуем угадать точный счет. Игроки "Динамо" получили прекрасную репетицию поединка против "Юве". Нам кажется, ход игры будет очень похож на поединки сборной Украины против немцев и испанцев. Украинская команда будет играть очень низким защитным блоком, избегая игры в короткий пас на своей половине.

И здесь многое будет зависеть от того, когда "Ювентус" забьет первый мяч. Если быстро справятся с "динамовским" автобусом, то возможностей забить станет больше, потому что "Динамо" хоть немного, но раскроется. Учитывая звездных исполнителей "старой синьоры", может быть и три, и четыре гола. И надеемся, до разгрома не дойдет.

Что касается "Динамо", то без гола киевляне также не пойдут. Быстрые ноги Супряги, классная форма Цыганкова и неплохая - Жерсона, голевое чутье Буяльского, уверенность и класс Де Пены - несколько неприятных задач обороне "Юве точно нужно будет решить. А защита туринцев не безгрешна - лишь один матч на ноль из трех.

Разрываемся между 1:2 и 1:3, и остановимся все же на втором варианте. Ведь там борьба за сладкий коэффициент 15,5.