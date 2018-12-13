Динамо — Яблонец: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в заключительном для себя матче группового этапа Лиги Европы сыграет на своем поле с чешским "Яблонецом". Команда Александра Хацкевича примет соперника на НСК "Олимпийский" в четверг, 13 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Яблонец". Начало игры — в 19:55.
idnes.cz
Для обеих команд поединок не имеет никакого турнирного значения. "Динамо" досрочно обеспечило себе победу в квартете и выход в 1/16 финала, а чешский коллектив окончательно закрепился на последнем месте в группе.
В первой встрече в Чехии киевляне упустили победу, ведя уже к 15-й минуте в два мяча. В игре на НСК "Олимпийский", где накануне донецкий "Шахтер" не сумел обыграть французский "Лион", динамовцы намерены доказать случайность своей осечки в матче первого круга.
Лига Европы. 6-й тур
Группа К
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Вильяльмюр Тораринссон (Исландия)
"Динамо" (Киев, Украина) – "Яблонец" (Чехия) – 0:0
"Динамо" (ориентировочный состав): Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Вербич – Беседин
"Яблонец" (ориентировочный состав): Грубы – Голеш, Ховорка, Лишка, Ганоушек – Хюбшманн, Кубиста, Поважанец – Кратохвил, Йовович – Долежал
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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Яблонеца" выразил недовольство проведением на НСК "Олимпийский" матча "Шахтера" и "Лиона" в Лиге чемпионов.
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