Динамо — Яблонец: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в заключительном для себя матче группового этапа Лиги Европы сыграет на своем поле с чешским "Яблонецом". Команда Александра Хацкевича примет соперника на НСК "Олимпийский" в четверг, 13 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Яблонец". Начало игры — в 19:55.

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Для обеих команд поединок не имеет никакого турнирного значения. "Динамо" досрочно обеспечило себе победу в квартете и выход в 1/16 финала, а чешский коллектив окончательно закрепился на последнем месте в группе.

В первой встрече в Чехии киевляне упустили победу, ведя уже к 15-й минуте в два мяча. В игре на НСК "Олимпийский", где накануне донецкий "Шахтер" не сумел обыграть французский "Лион", динамовцы намерены доказать случайность своей осечки в матче первого круга.

Лига Европы. 6-й тур

Группа К

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Вильяльмюр Тораринссон (Исландия)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Яблонец" (Чехия) – 0:0

"Динамо" (ориентировочный состав): Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Вербич – Беседин

"Яблонец" (ориентировочный состав): Грубы – Голеш, Ховорка, Лишка, Ганоушек – Хюбшманн, Кубиста, Поважанец – Кратохвил, Йовович – Долежал

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Яблонеца" выразил недовольство проведением на НСК "Олимпийский" матча "Шахтера" и "Лиона" в Лиге чемпионов.