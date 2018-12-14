"Динамо" - "Яблонец": обзор матча

В заключительном матче группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" минимально уступило чешскому "Яблонецу" 0:1. Одного точного удара в начале встречи оказалось достаточно, чтобы определить победителя этого противостояния.
"Бело-синим" пришлось отыгрываться практически весь матч. На десятой минуте после передачи с углового защитники оставили без присмотра Долежала, который головой переправил мяч в сетку. В целом в защите киевляне сыграли не совсем надежно. Спустя несколько минут автор забитого гола был сбит в штрафной соперником, но судья не увидел в этом моменте нарушения и выписал Долежалу желтую за симуляцию.
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После перерыва киевляне прибавили в скорости, включив свои фирменные фланги. Однако в этот раз удача была не на стороне "Динамо". Столичному клубу не удалось завершить сезон на мажорной ноте и одержать победу в последнем в этом году поединке.
Омрачила и без того невеселый вечер киевских болельщиков травма новичка Миккеля Дуэлунда. Юный датчанин неудачно приземлился на газон и покинул поле в карете скорой помощи.
Вашему вниманию самые яркие моменты на НСК "Олимпийский".
"Динамо" Украина – "Яблонец" Чехия 0:1
Гол: 0:1 – 10 Долежал.
"Динамо" – Бущан, Бурда, Миколенко, Кендзера, Кадар, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко (Цитаишвили, 60), Цыганков, Вербич, Беседин (Дуэлунд, 66; Андриевский, 76).
"Яблонец" – Грубы, Говорка, Ганоусек, Голеш, Лишка, Травник, Кратохвил (Бржечка, 89), Гюбшман, Йовович (Соболь, 79), Храмоста (Акоста, 70), Долежал.
Предупреждения: Долежал (13), Кадар (28), Говорка (88), Вербич (90), Голеш (90).
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич резко высказался об одном из лидеров своей команды.
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