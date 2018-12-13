"Динамо" проиграло в последнем туре Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 13 декабря, в домашнем матче 6-го тура Лиги Европы проиграло "Яблонецу" из Чехии. Последняя игра группового этапа прошла на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 0:1.

В прошлом туре "Динамо" в гостях обыграло "Астану" (1:0) и досрочно, с первого места, вышло в плей-офф Лиги Европы, поэтому матч в Киеве уже не имел турнирного значения. Тем не менее Хацкевич выставил самый ударный состав, заменив лишь голкипера. Вместо Дениса Бойко, который допускал в сезоне ляпы, в старте вышел Георгий Бущан.

C первых секунд "Динамо" активничало в атаке, успев провести несколько острых контратак. "Яблонец" в центре поля активно встречал киевлян, совершая мелкие фолы, а на 10-й минуте организовал первую атаку, которая сразу же оказалась успешной.

Долежал выиграл верховую борьбу у Кадара после подачи с углового и легко переправил мяч в ближний угол - 0:1. Через 2 минуты все тот же Долежал должен был делать счет 0:2, после того как Кенздера отдал назад пас четко в ноги сопернику.

Бущан не успел и ударом по ноге сбил чешского нападающего в своей штрафной, но арбитр неправильно оценил ситуацию, решив, что это симуляция со стороны форварда "Яблонеца".

Динамо - Яблонец idnes.cz

У "Динамо" в эти минуты остро чувствовалась некоторая несогласованность, что было очень неожиданно для состава, наигранного с июля. Киевлян явно задел пропущенный гол - они попытались взвинтить темп, но допускали слишком много брака.

Гости действовали достаточно смело, стараясь бить при любой возможности. "Новичок" Бущан в начале матча выглядел не слишком уверенно. 24-летний голкипер исправился на 36-й минуте, выдав шикарный сейв.

Динамо - Яблонец idnes.cz

Футболистам из Киева катастрофически не хватало скорости и в движении и в принятии решений, особенно при переходе из обороны в атаку. Игроки "Яблонеца" выглядели гораздо предпочтительней, несколько раз прилично потрепав нервы украинским болельщикам.

После перерыва рисунок игры не поменялся. Динамовцы никак не могли наладить игру в атаке и почти не доводят дело не просто до ударов, но даже до нормальных "подходов" к воротам.

Едва ли не первый по настоящему опасный момент был создан на 62-й минуте. 18-летний Цитаишвили, который вышел вместо Шапаренко, организовал острую контратаку, которую ударом в штангу завершил Бесседин.

На 66-й минуте белорусский наставник выпустил Дуэлунда и Киев сразу вернулся к традиционной модели с одним центральным нападающим, Вербичем.

Датчанин успел провести на поле лишь 10 минут, когда получил серьезную травму голеностопа и был вынужден покинуть поле.

На 78-й минуте Вербич упустил верный шанс сравнять счет, не попав по воротам с 5 метров. Хозяева пытались в касание играть при выходе в атаку, но проблемы с браком никуда не исчезали.

Последние мгновения встречи прошли в штурме "Динамо", однако забить гол украинцы так и не смогли.

Динамо - Яблонец idnes.cz

Динамо Украина – Яблонец Чехия 0:1 Гол: 0:1 – 10 Долежал.

Динамо – Бущан, Бурда, Миколенко, Кендзера, Кадар, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко (Цитаишвили, 60), Цыганков, Вербич, Беседин (Дуэлунд, 66; Андриевский, 76).

Яблонец – Грубы, Говорка, Ганоусек, Голеш, Лишка, Травник, Кратохвил (Бржечка, 89), Гюбшман, Йовович (Соболь, 79), Храмоста (Акоста, 70), Долежал.

Предупреждения: Долежал (13), Кадар (28), Говорка (88), Вербич (90), Голеш (90).

Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ состоится в понедельник, 17 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре киевляне сыграли вничью с "Астаной" (2:2), во втором туре упустили победу над "Яблонецом" в Чехии (2:2), ведя по ходу встречи в два мяча, в третьем и четвертом турах "Динамо" разобралось с французским "Ренном": в Киеве — 2:1, а в гостях — 3:1.