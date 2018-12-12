Динамо - Яблонец: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Киевский футбольный клуб "Динамо" в четверг, 13 декабря, проведет поединок 6-го тура Лиги Европы. В последней игре группового этапа подопечные Александра Хацкевича сыграют в Киеве с "Яблонецом".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо — Яблонец. Начало игры — в 19:55.

Увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов.

В записи игра будет доступна 14 декабря в 08:45 на "Футбол 2" и в 16:55 на "Футбол 1". Время — киевское.

Напомним, что в 5-м туре "Динамо" в гостях обыграло "Астану" (1:0) и досрочно, с первого места, вышло в плей-офф Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре киевляне сыграли вничью с "Астаной" (2:2), во втором туре упустили победу над "Яблонецом" в Чехии (2:2), ведя по ходу встречи в два мяча, в третьем и четвертом турах "Динамо" разобралось с французским "Ренном": в Киеве — 2:1, а в гостях — 3:1.