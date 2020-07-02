"Динамо" выступило с обращением к УАФ и МОЗ Украины

Киевское "Динамо" обратилось к Украинской ассоциации футбола (УАФ) и Министерству здравоохранения Украины (МОЗ) с просьбой рассмотреть возможность открытия нескольких секторов для болельщиков на финал Кубка Украины.

Учитывая ситуацию в стране, столичный клуб просит выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды.

"ФК "Динамо" будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками)", - говорится в заявлении.

В качестве примера, "Динамо" обратило внимание на ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола.

"В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе - это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча. Финал национального Кубка - это важное событие в футбольной жизни нашей страны. Оставить такой матч вообще без болельщиков на трибунах означает лишить футбол души и эмоций", - отмечается в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, финальный матч Кубка Украины по футболу "Динамо" - "Ворскла" пройдет на харьковском ОСК "Металлист" 8 июля. Начало в 19:30.