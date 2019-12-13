"Динамо" вылетело из Лиги Европы: спортивные итоги 12 декабря

Киевское "Динамо" бесславно вылетело из Лиги Европы, а Всемирная боксерская организация вынесла решение по бою Усик – Джошуа.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 12 декабря.
Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов восхитился Андреем Шевченко и Украиной. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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