"Динамо" вылетело из Лиги Европы: спортивные итоги 12 декабря

Киевское "Динамо" бесславно вылетело из Лиги Европы, а Всемирная боксерская организация вынесла решение по бою Усик – Джошуа.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 12 декабря.

Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов восхитился Андреем Шевченко и Украиной. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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