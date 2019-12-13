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13 декабря • обновлено в 10:02
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"Динамо" вылетело из Лиги Европы: спортивные итоги 12 декабря

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Киевское "Динамо" бесславно вылетело из Лиги Европы, а Всемирная боксерская организация вынесла решение по бою Усик – Джошуа.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 12 декабря.

Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов восхитился Андреем Шевченко и Украиной. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Лига Европы Усик - Джошуа WBO
Персоны
Энтони Джошуа Александр Усик
Тег
ФК Динамо Киев
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фил филька
фил филька
в заголовке слово позорно нет. а в названии страницы (закладка браузера) это слово есть)) походу как про зенит - написали сначала позорно а потом своих то жалко и вычеркнули. чужие вылетают позорно, а вот свои - достойно. обос такой обос))
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