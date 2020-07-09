"Динамо" выиграло Кубок Украины: спортивные итоги 8 июля

Александр Чеканов Футбол 09:20, 9.07.2020 Обновлено: 09:53, 9.07.2020

Киевское "Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" в финале Кубка Украины, а американский боксер Теофимо Лопес сделал новый выпад в адрес Василия Ломаченко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 8 июля.

Кроме того, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо объявил о возвращении в Формулу-1. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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