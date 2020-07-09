'Динамо' выиграло Кубок Украины: спортивные итоги 8 июля

Киевское "Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" в финале Кубка Украины, а американский боксер Теофимо Лопес сделал новый выпад в адрес Василия Ломаченко.

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