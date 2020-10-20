"Динамо" возглавило необычный рейтинг участников Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" возглавило рейтинг участников Лиги чемпионов 2020/21 по количеству воспитанников в заявке команды на турнир.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, 20 игроков украинского клуба, которые ранее выступали как минимум за юношескую команду (до 17 лет), присутствуют в нынешнем составе киевлян. Суммарно воспитанники "Динамо" приняли участие в 47 матчах Лиги чемпионов (наибольшее количество поединков у Дениса Гармаша – 15) и забили 8 голов (лидером по этому показателю является Виталий Буяльский – 3 гола).

Донецкий "Шахтер" занимает 13-е место по количеству воспитанников в составе (8 футболистов, 41 матч, 0 голов), а следующие соперники "динамовцев" и "горняков" – "Ювентус" и "Реал" – идут на 32-й (1, 0, 0) и 27-й (4, 131, 7) позициях, соответственно.

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