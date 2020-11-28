"Динамо" в матче с двумя удалениями обыграло "Ворсклу" в УПЛ

Киевское "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" в матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Встреча на столичном НСК "Олимпийском" завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм прошел полностью под диктовку "Динамо", которое по всем статьям переиграло "Ворсклу". Хозяева раз за разом нагружали правый фланг, где с задачей не справлялся 35-летний ветеран полтавчан Павел Ребенок. На 14-й минуте Попов сделал разрезающую передачу на Цыганкова, Виктор отбросил мяч на Вербича, получил назад и переправил в пустые ворота.

"Динамо" продолжало наседать, прижав гостей к воротам. Подопечные Максимова допускали множество ошибок в простых ситуация, абсолютно растворившись в атаке. Щербак со Степанюком не могли перейти половину поля.

На 20-й минуте де Пена удвоил счет, но Юрий Иванов после совещания с Катериной Монзуль, работающей на VAR, отменил взятие ворот.

Второй легитимный гол случился на 36-й минуте. Де Пена с левого фланга прострелил на Вербича и словенец, опередив Альюна с Яворским, переправил мяч в сетку.

Во втором тайме ситуация на поле не поменяла. Первый опасный момент за игру "Ворскла" создала лишь на 64-й минуте. Динамовцы немного расслабились, позволив ситуации выровняться и за 7 минут остались в меньшинстве.

Забарный за жесткое нарушение получил прямую красную карточку. 18-летний центрбек неумышленно, но въехал шипами в пах Степанюку.

На последних минутах команды остались в равном количестве, когда удаление заработал Кане за грубейший фол на Ледневе.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник столичные футболисты не смогли добыть победу в Лиге чемпионов. Матч против "Барселоны" завершился со счетом 0:4.